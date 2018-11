Messina, happy hour e musica per il primo progetto eat social: lo “Zeronovanta” in prima linea per il Cirs

12 novembre 2018 16:56

Zeronovanta per il Cirs, happy hour e musica per il primo progetto eat social

Happy Hour solidale per il Cirs Onlus di Messina grazie allo “Zeronovanta”. Il primo discopub di Messina lancia così, sulla scia del progetto Just Eat che serve pasti gratuiti ai meno abbienti, una nuova formula che coniuga la ristorazione al sostegno di un importante progetto sociale.

Si parte giovedì 15 novembre alle ore 20.30 con la cena a buffet ma è previsto un appuntamento al mese, fino a maggio (15 novembre – 13 dicembre – 10 gennaio – 14 febbraio – 21 marzo – 18 aprile – 16 maggio). Protagonisti di una raccolta fondi a favore della campagna #1CASAPERILCIRS, non saranno solo gli chef e i barman dello Zeronovanta ma anche Dj e musicisti che non hanno bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di Enzo Russo, dj appassionato collezionista di vinili, da sempre divoratore di buona musica, del musicista Gianluca Rigano, dall’anima musicale impregnata di sole e mare, nonché di Tony Canto, straordinario autore, compositore, produttore e chitarrista siciliano, dallo stile inconfondibile che ha creato un ponte ideale tra la tradizione della musica siciliana e quella brasiliana.

La cena, il 15 novembre alle ore 20.30, prevede una offerta a partire da 15 euro. L’ingresso sarà riservato a un massimo di cento partecipanti ed il ricavato è finalizzato all’acquisto della casa famiglia “La Glicine” che ospita donne vittime di violenza o in difficoltà insieme ai loro bambini.

“Siamo felici dell’iniziativa dello Zeronovanta e della disponibilità di questi bravi artisti che hanno fatto la storia della musica a Messina – spiega la presidente del Cirs Maria Celeste Celi – La finalità della serata è dare continuità a un importante servizio che ci vede impegnate da oltre trent’anni nella gestione della casa famiglia”.

Cena e musica dunque diventano così lo strumento attraverso cui supportare il Cirs nel suo delicato lavoro a sostegno delle donne.

Fondamentale per la buona riuscita della serata la partecipazione di chi ha voglia di ballare fino a notte fonda. In nome della buona musica e di una giusta causa. Per le prenotazioni tel. 389 427 0791.