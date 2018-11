Viola Reggio Calabria show: sesta vittoria consecutivi per i reggini

10 novembre 2018 20:50

Sesto sigillo stagionale per la Viola Reggio Calabria che al “PalaDonati” di Roma supera la IUL Tiber per 69-82 dopo un incontro condotto per lunghi tratti. Splendido l’abbraccio finale della squadra di Mecacci con i tantissimi supporters che hanno gremito il piccolo ma caloroso impianto capitolino. Fallucca e co. confermano il primato in classifica. Gara sin da subito indirizzata verso Reggio Calabria. Capitan Fallucca sigla dieci punti già nella prima frazione, gli ingressi di Carnovali e Mastroianni concretizzano un quarto a tinte neroarancio (13-29). Fall cattura rimbalzi a ripetizione trovando anche canestri importanti, la reazione della Iul tarda ad arrivare e la Viola, grazie alla regia di Allesandri, realizza con continuità. All’intervallo lungo il parziale è di 29-47. Al rientro in campo Ricciardi tiene a galla i ragazzi di coach Righetti. Fallucca prova a scuotere i suoi ma la Viola è meno brillante. Nove punti in fila della guardia capitolina riportano in scia i padroni di casa. Il ritmo cala, gli errori ( soprattutto dalla lunetta) aumentano, e la Iul si porta ad undici lunghezze di scarto. Il finale però è tutto per gli uomini di Mecacci che grazie ad una tripla di Nobile ed un gran canestro di Fall mettono la parola fine al match.

Iul Tiber Roma – Viola Reggio Calabria: 69-82 (13-29, 16-18, 19-18,21-17)

Iul Tiber Roma: Maresca 9, Lestini 10, Padovani 2. Ricciardi 21, Scuderi 7, Algeri 5, Galli 8, Sperduto2. Galli A., Sforza, Cecchetti 10, Corsi. Coach: Righetti.

Viola Reggio Calabria: Alessandri 10,Fallucca 20, Paesano 4, Fall 12, Nobile 8, Mastroianni 5, Carnovali 11, Vitale 4, Agbogan 8, Grgurovic n.e.

Coach: Mecacci. Assistenti: Trimboli, Motta.