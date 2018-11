Viola Reggio Calabria: quinta vittoria consecutiva, Catania schiantato

4 novembre 2018 20:36

Quinta vittoria consecutiva per la Viola Reggio Calabria che supera nettamente l’Alfa Catania al “PalaCalafiore” per 77-38. Gara senza storia quella giocata dai neroarancio che grazie al successo ottenuto stasera agguantano il primo posto in classifica in compagnia di Salerno,Caserta ed HSC Roma. Top scorer del match è Tommaso Carnovali con 21 punti realizzati. Alessandri, Nobile, Fallucca, Fall, Paesano per Mecacci. Abramo, Agosta, Provenzani, Florio, Consoli per Bianca. Questi i due quintetti. Avvio sotto ritmo di gara per entrambe le squadre. Tanti errori e punteggio basso nella prima metà di periodo, ad alzare l’intensità ci pensano i cambi operati da coach Mecacci. Carnovali e Mastroianni firmano il primo allungo dei padroni di casa (16-11). Carnovali apre il secondo periodo con l’ennesima tripla della sua serata. La Viola prende fiducia ed alza il ritmo difensivo trovando canestri facili dall’altra parte del parquet. Catania, tenuta a galla da Gottini, sotto i colpi del quintetto neroarancio si ritrova ben presto a distanza (31-18). Nobile,Vitale,Alessandri segnano a ripetizione, la tripla di Carnovali manda le squadre negli spogliatoi sul 43-21. Gli etnei rientrano in campo con il piglio giusto, 0-8 di parziale e timeout immediato di Mecacci. Nobile e Fallucca in pochi secondo rimettono le cose a posto (51-27). Dopo un piccolo periodo di appannamento la Viola torna ad essere padrona del campo. I neroarancio si divertono e trovano giocate spettacolari. Agbogan e Carnovali infiammano il “PalaCalafiore” ed il gap tra le due squadre (73-37) diventa incolmabile ben prima della sirena. Nel finale spazio anche ai giovani Grgurovic, Ciccarello e Scialabba. Termina 77-38.