Viola Reggio Calabria: i tifosi organizzano una raccolta fondi per sostenere la squadra

23 novembre 2018 16:12

Viola Reggio Calabria: tifosi encomiabili, raccolta fondi per sostenere la squadre

La Viola Reggio Calabria non sta attraversando un periodo roseo da un punto di vista economico. I tifosi della Viola hanno organizzato due banchetti sia domani che domenica a Piazza San Giorgio per “dare una mano a questi meravigliosi ragazzi che stanno onorando la gloriosa maglia della Viola senza aver ancora percepito lo stipendio, giocando con massima professionalità ed impegno, pur avendo figli, famiglia, impegni e mutui da sostenere. Questi fondi saranno destinati esclusivamente ai giocatori! Continuiamo a lottare tutti insieme in attesa che la nuova società possa programmare un futuro più sereno e ricco di vittorie”.