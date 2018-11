28 novembre 2018 14:26

La Viola Reggio Calabria, constatata l’assenza di proposte per un potenziale trasferimento delle quote societarie, informa di avere avviato le procedure previste dalla legge per la nomina di un liquidatore, il quale si interfaccerà con il comitato costituito “Mito Viola”, con l’obiettivo di salvaguardare la società dal punto di vista aziendale e sportivo.