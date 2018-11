Viola Reggio Calabria: avvenuto il pagamento dei NAS federali, fondamentale per il proseguo della stagione

6 novembre 2018 17:46

Reggio Calabria: la Viola comunica che in data odierna è avvenuto il pagamento dei NAS federali

La Viola Reggio Calabria comunica che in data odierna è avvenuto il pagamento dei NAS federali. Grazie alla generosità di alcuni imprenditori cittadini (nello specifico: La Feluca del Dott. Fabio Foti, Lo studio legale dell’ Avv. Giuseppe Lopresti, Pc Recovery di Neri Ignazio, R.ed.el srl, Davida Sposa ) e dei tifosi che Domenica hanno presenziato al “PalaCalafiore”, l’imminente scadenza federale, tappa fondamentale per il proseguo della stagione, è stata ottemperata nei termini previsti. Oggi il primo passo verso la continuità della stagione sportiva, che sta vedendo la squadra, lo staff e tutti i collaboratori impegnati costantemente tra mille difficoltà, è stato fatto. Con l’auspicio che quanto fatto da queste persone possa essere da esempio e da stimolo per tutto il tessuto imprenditoriale reggino affinché si possa avere una reale tranquillità economica e sportiva.