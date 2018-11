Villa San Giovanni: iniziativa contro la violenza sulle donne

29 novembre 2018 18:10

Villa SanGiovanni: la giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata celebrata anche dalla FIDAPA BPW International

La giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata celebrata anche dalla FIDAPA BPW International – Sezione di Villa San Giovanni, sabato 24 novembre. Un’iniziativa pensata insieme a Maria Grazia Richichi vicesindaco, Maria Giovanna Santoro assessore alle pari opportunità, Aurora Zito consigliere alle pari opportunità dell’Amministrazione comunale della città e dalle altre Associazioni presenti sul territorio, comune obiettivo quello di sensibilizzare cittadini e studenti contro ogni forma di violenza di genere attraverso una marcia solidale tra le vie della città. Significativa la panchina, posta a lato del Municipio da dove ha avuto inizio il corteo, dipinta di rosso ad indicare il “posto vuoto” in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio, così come il volo dei palloncini colorati librati in piazza Valsesia ove erano esposte le allusive scarpe rosse. Quindi l’arrivo alla Scuola Media “Caminiti” dove Sindaco ed amministrazione comunale, manifestanti, socie Fidapa, studenti delle scuole superiori e cittadini, sono stati accolti dall’Ensamble della Scuola. Dopo i saluti del prof. Angelo Oriente, in sostituzione della D.S. Graziella Trecroci, quelli del sindaco dott. Giovanni Siclari, che ha ringraziato la Dirigente per l’ospitalità, i relatori, i docenti di musica, i rappresentanti di Polizia locale, dei Carabinieri, Guardia di Finanza, e tutti i partecipanti. Il sindaco si è soffermato sulla necessità di combattere il fenomeno della violenza di genere e l’importanza di parlarne perché il silenzio è complice. La parola viene data al prof. Nasone, dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, che si è complimentato dell’iniziativa e ha sottolineato l’importanza della prevenzione e di una diversa relazione affettiva perché l’amore è dare non possedere. La dott.ssa Maria Grazia Richichi, coordinatrice degli interventi, presenta le presidenti delle Associazioni promotrici. Giovanna Ferrante illustra la Fidapa, movimento internazionale di opinione e di promozione della donna, sostenitrice della parità di genere contro ogni forma di violenza sulle donne e sulle bambine.

La Carta dei diritti della bambina, adottata dal Consiglio Comunale, rappresenta la premessa fondamentale per la tutela delle donne fin dalla nascita contro ogni forma di violenza e di discriminazione; Alessia Marra per la VIDES, volontariato internazionale, che crede nella donna come leva di cambiamento verso un mondo più equo, nella educazione e formazione; Bruna Cardile, ex allieve Salesiane, fa riferimento alla Costituzione relativamente alla parità dei diritti e ritiene indispensabile educare contro discriminazioni e violenze sin dalla scuola dell’infanzia; Maria Idone, per “Progetto P.A.U.”, la cui finalità consiste nell’individuare le difficoltà che la società attuale presenta e nel coinvolgere tutti i cittadini calabresi per cercare le opportune soluzioni. Rilevanti gli interventi dei vari relatori. L’avv.ssa Carmela Grillo, giudice onorario della sezione penale di Reggio Calabria e criminologa, ha avviato il suo intervento sostenendo l’importanza delle forze dell’ordine nel suo lavoro, quindi si è soffermata sulla mancanza di libertà delle donne in molti Paesi anche ricchi come Dubai in cui vigono regole molto rigide. Afferma che la violenza non ha genere, anche i ragazzi ne sono vittime per cui ritiene opportuno fare comunità per capirsi a vicenda. Infine proietta un documentario, dalla stessa prodotto, sulla violenza subita dalle donne africane durante il viaggio per arrivare in Europa, vittime poi di una ulteriore violenza perché avviate allo sfruttamento, e sui centri di accoglienza in cui sono presenti équipes multidisciplinari che offrono a queste donne assistenza legale, sociale, psicologica e tirocini formativi con lo scopo di favorire il loro inserimento nella società, con la speranza che cambino la loro mentalità e accettino il nuovo modo di vivere più libero. Poi la dott.ssa Caterina Marino, psicologa, si rivolge agli studenti invitandoli ad osservare, ad ascoltare, a stare attenti ai bisogni degli altri perché la vittima non parla dei suoi disagi per paura e vergogna. Ricorda che la violenza genera violenza, che spesso va ricercata nella famiglia ed è generata dall’ignoranza. Per eliminare la violenza è necessaria la prevenzione e il rispetto della donna che è intelligenza, maturità, professionalità, amica, amante, moglie, madre. Gli interventi sono stati intercalati da intermezzi di danza classica eseguite dalle bravissime Adriana Piazza, Alessia Lucà e Milena Marotta,alunne della scuola di Anna Calamia, dalle musiche eseguite dall’Ensemble della scuola diretti dai proff, Roberto Oppedisano e Stefania Cogliandro, da momenti di poesia composte rispettivamente dalle studentesse Santina De Marco e Caterina Cambareri dell’Istituto d’Istruzione Superiore Nostro-Repaci. La manifestazione è giunta alla fine con la proiezione di un video prodotto dagli alunni dell’Istituto Alberghiero dal titolo “Morire per amore” sulla violenza sulle donne e su ogni forma di violenza e discriminazione nel mondo,e si è conclusa con la poesia di Alda Merini “Alle Donne”.