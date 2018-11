Villa San Giovanni: gli studenti del Liceo Scientifico “Nostro“ indossano il camice bianco: avviato il percorso di Biomedicina

24 novembre 2018 19:34

La prof.ssa Maristella Spezzano, Dirigente dell’I.I.S. Nostro – Repaci di Villa San Giovanni, ha presentato il percorso opzionale di Biomedicina per gli studenti del primo Biennio del Liceo Scientifico “Luigi Nostro”, organizzato a seguito di convenzione con l’Istituto clinico “prof. Dr. R. De Blasi” di Reggio Calabria

In una gremita Aula magna con una sobria e partecipata cerimonia la prof.ssa Maristella Spezzano, Dirigente dell’I.I.S. Nostro – Repaci di Villa San Giovanni, ha presentato il percorso opzionale di Biomedicina per gli studenti del primo Biennio del Liceo Scientifico “Luigi Nostro”, organizzato a seguito di convenzione con l’Istituto clinico “prof. Dr. R. De Blasi” di Reggio Calabria. “Il progetto nasce dalla ricerca di quelli che sono i bisogni sociali e di quello che è l’andamento del mercato del lavoro, studi accreditati – afferma la Dirigente Spezzano – concordano nel sostenere che nei prossimi anni le maggiori potenzialità lavorative sono quelle del settore sanitario – assistenziale; nasce anche dalla rilevazione dei bisogni dell’utenza, che ha richiesto l’attivazione di un percorso che ampliasse il curricolo obbligatorio con l’approfondimento e il potenziamento di discipline di ambito scientifico”. Il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, direttore dell’Istituto clinico, ha firmato il protocollo d’intesa con la scuola tra gli applausi dei genitori degli studenti, che hanno dimostrato grande apprezzamento per la disponibilità data dall’Istituto “De Blasi”, che vanta risorse professionali di alto livello e strumentazioni all’avanguardia, ad aderire a un progetto ambizioso volto a potenziare la preparazione di base e ad orientare i giovani verso le professioni medico sanitarie con un approccio esperienziale. Il percorso di Biomedicina,di durata biennale per complessive 60 ore, persegue finalità relative all’acquisizione di competenze teorico – pratiche in ambito biomedico e sanitario e al potenziamento di comportamenti responsabili verso la tutela della salute. Per macrotematiche saranno trattati argomenti come igiene e prevenzione, la nutrizione, cenni di genetica sia con lezioni teoriche, tenute dalla prof.ssa Cosima Gelonese docente di Scienze naturali dell’Istituto, sia con lezioni pratiche, tenute dal dott. Domenico Cotroneo; le attività laboratoriali di microbiologia, ematologia, chimica clinica e genetica si svolgeranno presso l’Istituto di analisi cliniche “Prof. Dr. R. De Blasi” di Reggio Calabria. L’azione comune ed integrata con le risorse professionali del territorio messa in atto – continua la Dirigente Spezzano – qualifica e amplia l’offerta formativa dell’ ’I.I.S. Nostro – Repaci con attività utili per la prosecuzione degli studi in ambito sanitario e chimico-biologico, siamo molto orgogliosi dell’interesse che tale percorso ha suscitato tra docenti e studenti ; il percorso consentirà ai ragazzi di mettere alla prova le loro motivazioni e le loro attitudini prima dell’accesso all’Università per capire se sia giusta o no la scelta di fare il medico e per prepararsi meglio e frequentare con successo le Facoltà scientifiche. Non è questa la prima collaborazione della scuola con l’Istituto “De Blasi”, anche durante lo scorso anno scolastico gli studenti della quinta H liceo scientifico ”Nostro” hanno svolto attività di Alternanza scuola lavoro presso i laboratori dell’Istituto e si sono aggiudicati il secondo premio del concorso “Storie di Alternanza“assegnato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e ritirato pochi giorni fa nel corso di una cerimonia nella splendida cornice della sala Calipari di Palazzo Campanella. Emozionatissimi ed entusiasti, gli studenti del corso di Biomedicina hanno indossato il camice bianco, sotto il quale ,suggerisce il dott. Lamberti ,“ deve esserci l’uomo”, camice bianco simbolo per antonomasia della professione medico sanitaria e, in questo momento, espressione dei loro sogni che sperano possano realizzarsi, consapevoli di doversi impegnare nel percorso di studi per acquisire solide competenze. Alla cerimonia è intervenuto il Sindaco Giovanni Siclari e l’Assessore all’Istruzione Sonia Labate del comune di Villa San Giovanni , che hanno riconosciuto il Nostro –Repaci scuola di eccellenza della cittadina villese. L’ I.I.S. Nostro – Repaci ha sul territorio un ruolo rilevante nella promozione della cultura e nella formazione,sono stati avviati in questo primo segmento dell’anno scolastico oltre al potenziamento di biomedicina per il liceo scientifico, attività opzionali di Diritto al liceo classico,di laboratorio di psicologia al liceo delle scienze umane e al liceo economico sociale, lingua tedesca per il liceo linguistico,progettazione digitale per l’ITE Repaci; sono in corso di realizzazione progetti PON FESR per laboratori scolastici innovativi e progetti PON FSE per Competenze di base e certificazioni linguistiche e per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,altri saranno avviati nei prossimi mesi.

Elena Scopelliti