A Villa San Giovanni nasce la sezione di Fratelli d’Italia

11 novembre 2018 10:17

Anche a Villa San Giovanni una nuova sezione di Fratelli d’Italia

“La compagine politica Villese si arricchisce di un nuovo soggetto politico costituito da un gruppo di persone, liberi professionisti, cittadini impegnati da sempre nel sociale, dell’associazionismo e del volontariato, nonché semplici cittadini, che aderiscono anche a Villa San Giovanni al Partito che si identifica con il leader nazionale Giorgia Meloni, ovvero Fratelli d’Italia.

Un percorso politico valutato attentamente dal gruppo guidato da Antonello Messina, già Sindaco di Villa S. Giovanni e che ha visto la condivisione di uomini e donne caratterizzatesi in modo diretto ed indiretto per aver sostenuto la candidatura e il progetto dell’ex Sindaco, nelle amministrative del 2015 e che intendono ripartire da quel percorso per una progettualità a servizio della comunità villese e della gente, avviando una nuova campagna di ascolto in Città.

Obiettivo naturale di una sezione di partito è quella di far riavvicinare la “gente comune” alla politica, interessandosi dei problemi del territorio comunale e non solo quello Villese, interfacciandosi, in considerazione dell’importante ruolo strategico della nostra Città, nell’ambito dell’area dello Stretto, anche con tutti i Comuni limitrofi per costruire, ove possibile, un percorso identitario di valori e di esperienze politico amministrative che possano essere utili per valorizzare le innumerevoli risorse turistiche, culturali e sociali della suddetta Area.

Tutto ciò non può che ritrovarsi all’interno di un contenitore politico quale quello guidato da Giorgia Meloni, leader nazionale del partito FDI che “mette al centro” della propria agenda politica punti assolutamente fondamentali che, anche a livello locale, non possono e non devono essere trascurati.

Dalla valorizzazione del ruolo delle famiglie, nucleo fondante di ogni società, alle priorità in termini di sicurezza e legalità dei nostri territori, dal mantenimento di un sistema fiscale che non consideri il “cittadino” come “nemico da abbattere” ma che sia parte integrate di un progetto di equità fiscale nel rispetto delle normative vigenti, dalla necessità di “riformare” il concetto di “burocrazia” comunale, ove al cittadino vengano riconosciuti legittimamente i propri diritti e non sia considerato come destinatario di favori e di personalismi del “burocrate di turno”, alla riformulazione sul territorio di tutti quei progetti avviati in passato sul welfare comunale che tanto sollievo hanno portato in favore delle classi sociali giovani e meno giovani del territorio e dell’intero Ambito sociale di riferimento.

A tutto ciò vanno ulteriormente considerate prioritarie le battaglie avviate in passato con riferimento alla realizzazione delle necessarie attività infrastrutturali anche in questa parte d’Italia che possa pertanto consentire la valorizzazione e la vocazione turistica del territorio, grazie alla identificazione delle “eccellenze” tipicizzanti il territorio stesso, nonché il giusto e naturale riconoscimento del ruolo della Città di Villa San Giovanni nel panorama politico istituzionale regionale e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Questi e tanti altri ancora sono i valori fondanti del partito, che nell’intraprendere questo percorso richiamandosi al programma della Meloni e che trova come riferimento fondamentale e autorevole l’ On. Alessandro Nicolò, uomo di elevata esperienza politica-amministrativa che ha ricoperto negli ultimi anni incarichi di assoluto prestigio a livello Provinciale e Regionale e che non potrà che arricchire con la sua esperienza e con le sue indiscusse doti umani e capacità politiche. Grazie anche alla presenza dell’On. Wanda Ferro, attuale parlamentare, della quale ne apprezziamo l’esperienza maturata nei diversi ruoli ricoperti e le riconosciute capacità politiche, da sempre vicina alla gente ed attenta e sensibile alle questioni della nostra Regione.

Naturalmente, con lealtà e coerenza, la costituenda sezione Villese di FDI sarà da supporto all’importante azione politico amministrativa che si sta portando avanti da diversi anni in Città da parte del Governo Comunale di Centro destra guidato dall’attuale Sindaco Giovanni Siclari, al quale rivolgiamo gli auguri di un proficuo lavoro nella consapevolezza che anche la nostra presenza non potrà fare altro che arricchire quel percorso da Lui intrapreso di gestione della cosa pubblica, con il coinvolgimento di esperienze e professionalità che potranno solo essere di aiuto per il raggiungimento degli obiettivi programmatici della coalizione che sin dal 2010 guida la Cittadina dello Stretto“-è quanto dichiara in una nota la portavoce Maria Idone.