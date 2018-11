Visita in Calabria del comandante interregionale dell’Italia Sud – Occidentale della guardia di finanza

28 novembre 2018 09:46

Vibo Valentia: visita del comandante interregionale dell’Italia Sud – Occidentale della guardia di finanza, Gen. D. Carmine Lopez

Il Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, Gen. D. Carmine Lopez, ha reso visita al Comando Provinciale ed al Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, presso la Caserma “G.Vizzari” di Vibo Marina (VV). L’alto Ufficiale, ricevuto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Col. Roberto Prosperi e dal Comandante del ROAN, Ten. Col. Alberto Catone, ha incontrato i militari alla sede, Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Finanzieri, unitamente ad una rappresentanza del personale dei Reparti dipendenti nonché ad una delegazione di militari in congedo della locale Sezione A.N.F.I. Al personale presente il Comandante ha manifestato la sua personale vicinanza e fiducia, esprimendo apprezzamento per l’azione posta in campo e i risultati di servizio conseguiti e, nel contempo, ha invitato i finanzieri vibonesi a continuare a perseguire con grande motivazione i fini istituzionali propri del Corpo per il mantenimento dell’Ordine Pubblico Economico del paese con serenità ma altrettanta determinazione. Nel corso della visita il Generale Lopez ha incontrato S.E. il Prefetto Giuseppe Gualtieri e il Procuratore della Repubblica f.f. dott.ssa Filomena Aliberti.