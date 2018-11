Messina, cambia la viabilità sul viale Giostra: presto un nuovo varco da via Palermo

29 novembre 2018 17:30

Messina, il nuovo consiglio della quinta circoscrizione ha dato lo sprint finale alla creazione di un nuovo varco che dal viale Aranci porta al Viale Giostra, migliorerà il collegamento con lo svincolo autostradale

Dopo diversi anni di proposte, incontri, e sopralluoghi fra consiglieri circoscrizionali, ingegneri della viabilità ed i residenti della zona, finalmente si è giunti ad una nuova apertura viabilistica del Viale Giostra a Messina. A raccontare i dettagli degli interventi in programma è il consigliere di circoscrizione Franco Laimo, coordinatore della commissione Ambiente e territorio:

“Già nello scorso mandato amministrativo l’ex presidente della quinta circoscrizione Santino Morabito assieme a tutto l’allora consiglio circoscrizionale aveva lavorato sodo sulla realizzazione di un nuovo sbocco veicolare fra la Via Palermo ed il Viale Giostra per permettere di giungere, senza troppe difficoltà, fino allo svincolo autostradale (direzione sud/nord); oggi poi il nuovo consiglio della quinta circoscrizione ha dato lo sprint finale alla creazione di un nuovo varco che dal viale Aranci porta sullo stesso Viale Giostra, permettendo il collegamento fra via Palermo e vie limitrofe con l’importante arteria, lavori che avranno una durata di 45 giorni”. Soddisfatti anche diversi ex colleghi consiglieri che nello scorso mandato amministrativo si sono spesi per il raggiungimento di tale risultato.

Secondo Laimo però la realizzazione di un impianto semaforico potrebbe aumentare lunghe code: “negli anni scorsi si era cercato di giungere alla progettazione e realizzazione di una rotatoria proprio in quel punto, che permettesse il regolare scorrimento del flusso veicolare; la grande rotatoria più a nord infatti non permette, per chi proviene dalla via Palermo e limitrofe, di immettersi sul Viale Giostra e dirigersi verso nord ma obbligatoriamente costringe gli automobilisti a svoltare verso Sud fino all’incrocio con il Viale Regina Elena”.

Laimo auspica che in un futuro non troppo lontano si possa modificare l’attuale rotatoria delle Vittime e Martiri della mafia o creare una piccola rotatoria al posto degli impianti semaforici che sorgeranno tra Viale Aranci ed il Viale Giostra.