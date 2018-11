Vessava un assicuratore da tre anni: arrestato un usuraio in Calabria [VIDEO]

22 novembre 2018 18:41

Anni di vessazione usuraia ai danni di un assicuratore: arrestato un sorvegliato speciale in Calabria, le immagini

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina e della Stazione Carabinieri di Botricello hanno eseguito in data odierna un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di ALTILIA Giuseppe cl. ’65, sorvegliato speciale botricellese, e contestuale sequestro preventivo diretto e per equivalente al fine di raggiungere la somma di € 70.000, per il delitto di usura. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, con il sostituto Procuratore dott. Romano Gallo, coordinato dal Procuratore Aggiunto dott. Vincenzo Capomolla e dal Procuratore della Repubblica dott. Nicola Gratteri. Le investigazioni condotte dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina e della Stazione Carabinieri di Botricello hanno consentito di ricostruire minuziosamente i dolorosi anni di vessazione finanziaria subiti dalla vittima, facendo emergere univocamente lo stato di bisogno in cui la stessa versava.

Un’attività commerciale in cattive acque, la necessità di trovare liquidità e l’impossibilità di attivare canali finanziari ufficiali: è in questo triste ambito che un assicuratore di Botricello si era affidato a reti illecite di finanziamento “parallelo”. Tre lunghi anni di usurpazione economica, la difficoltà di ottemperare alla corresponsione delle rate, con tassi mensili del 17,5%, ed un debito complessivo passato da 10.000 euro a circa 70.000 euro. Le indagini hanno scandagliato a fondo la vicenda, facendo emergere un quadro di estrema difficoltà economica che aveva condotto la vittima in uno stato di pressoché totale indigenza, vicenda alla quale è stato posto fine con l’adozione della misura cautelare eseguita in data odierna.

Arrestato un usuraio in Calabria: anni di vessazione per un assicuratore [VIDEO]