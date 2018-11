1 novembre 2018 19:06

Uomo scomparso in Calabria: è stato ritrovato in un dirupo vivo l’uomo di Carlopoli, nel catanzarese, che risultava scomparso nella mattinata di ieri in un’area boschiva non lontana dal centro abitato

E’ stato ritrovato in un dirupo vivo, Salvatore Zumpano, l’uomo di Carlopoli, nel catanzarese, che risultava scomparso nella mattinata di ieri in un’area boschiva non lontana dal centro abitato. La squadra dei vigili del fuoco che perlustrava la zona urlando il nome del malcapitato, ha udito dei lamenti provenire dalla scarpata. Questo ha permesso di individuare Zumpano che è stato portato in salvo.

