Scuola e sport al centro del convegno dell’unvs veneziana

22 novembre 2018 22:30

Ha ricevuto unanimi consensi il Convegno indetto dalla sezione UNVS di Venezia presieduta da Carlo Mazzanti, e tenuto a Monastier nel trevigiano. Giovani, educazione, cultura, questi i temi dell’evento, organizzato per unire sport e cultura con l’obiettivo di migliorare la vita dei giovani. Questo dunque il cuore del dibattito che ha sostenuto la necessità di un dialogo nel rapporto tra famiglia, scuola e mondo sportivo, puntando contemporaneamente anche ad avvicinare i giovani studenti delle scuole superiori venete all’attività giornalistica. La regione peraltro figura al secondo posto assoluto su scala nazionale per numero di atleti, e al terzo per società. Patrocinato dalla Regione, dal Coni e dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto, il Convegno ha offerto la possibilità agli studenti di alcuni degli istituti scolastici di Treviso, Oderzo e San Donà, di vivere in prima persona l’esperienza di addetti stampa dell’evento, grazie anche alla collaborazione fornita da giornalisti professionisti.