L’unvs di Biella in sinergia con le associazioni disabili

25 novembre 2018 19:11

Una splendida giornata estiva ha reso degna cornice ai ben 120 partecipanti (CIP-FISDIR-FISPES) che, nello stadio Lamarmora di Biella, hanno disputato la 33a edizione del Meeting di Atletica Leggera “Per non essere diversi” organizzato dalla sezione di casa presieduta da Sergio Rapa. Un appuntamento ormai collaudato tra la sezione UNVS e le federazioni che promuovono attività agonistica per atleti diversamente abili, molti dei quali si sono distinti in gare nazionali e internazionali. Tra questi da segnalare le biellesi Nicole Orlando e Chiara Zeni, vincitrici di ben 12 medaglie, 7 d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo ai Campionati mondiali disputati in Portogallo.