Cosenza: presentazione all’Università della Calabria del libro “Joe Petrosino, l’incorruttibile”

17 novembre 2018 12:18

Presentazione all’Università della Calabria del libro “Joe Petrosino, l’incorruttibile”, lunedì 19 novembre alle 14.45 alla presenza del pronipote Nino Melito Petrosino, autore del testo

Si terrà lunedì 19 novembre alle ore 14.45 presso l’University club dell’Università della Calabria (Cubo 25/C 1° piano) la presentazione del libro: Joe Petrosino, l’incorruttibile, curato dal pronipote del coraggioso poliziotto italoamericano, Nino Melito Petrosino. All’incontro coordinato da Giancarlo Costabile del Laboratorio di Pedagogia dell’Antimafia dell’Unical, parteciperà, oltre all’autore, la giornalista di Ottoetrenta.it Andreina Morrone che introdurrà la discussione. “La narrazione — dichiara Giancarlo Costabile del Laboratorio di Pedagogia dell’Antimafia — è resistenza perché consente di sottrarre all’oblio della memoria quelle storie di vita del passato che sono capaci di parlare al presente. Una Pedagogia dell’Antimafia deve assumere come compito precipuo la difesa della memoria delle vittime delle mafie. L’esercizio attivo della testimonianza come categoria chiave della prassi pedagogica consente — conclude Costabile — di fare dell’Antimafia un percorso civile di costruzione della democrazia, intesa come educazione alle scelte responsabili e socialmente orientate alla difesa degli Ultimi”.