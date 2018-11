Messina: trenta squadre al via del “Trofeo Aics 2018” di calcio giovanile

10 novembre 2018 16:45

Messina: la manifestazione di calcio giovanile prenderà il via martedì 13 novembre nella palestra di Montepiselli con la partita “Esordienti” Camaro-Barcelona

Mancano ormai poche ore all’inizio del “Trofeo AICS 2018”. La manifestazione di calcio giovanile prenderà il via, infatti, martedì 13 novembre alle ore 17 nella palestra di Montepiselli con l’incontro “Esordienti” Camaro-Barcelona. Il torneo vedrà la partecipazione di ben 30 squadre, che difenderanno i colori di 13 club cittadini e della provincia, affiliati all’Associazione Italiana Cultura Sport: Camaro, Barcelona, Siac, Messina Soccer School, Rinascita Filippese, Accademia Messina, Bellinzona, Lauretana, Pistunina, Pgs Luce, Assomotoria, Spiga d’Oro V. Aldisio e Assomotoria. Complessivamente saranno quasi 400 i giovani, di età compresa tra i 5 ed i 15 anni, a contendersi gli ambiti titoli delle categorie Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi Sperimentali. Numeri di rilievo, che confermano la bontà dell’evento, in programma nei pomeriggi dei giorni feriali, a partire dalle ore 15, nell’impianto di via Gelone. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 21 dicembre. L’anno scorso si imposero: Messina Sud (Esordienti), Aga Messina, che centrò l’accoppiata Pulcini e Primi Calci, e Pgs Luce (Piccoli Amici). “Siamo pronti per goderci questa edizione del “Trofeo AICS – dichiara il presidente dell’AICS Messina Lillo Margareci – abbiamo confermato la larga adesione delle passate stagioni, ma, soprattutto, dopo la fase prettamente organizzativa, potremo adesso finalmente ammirare i ragazzi divertirsi per oltre un mese inseguendo il pallone con il desiderio di fare gol. Sono queste le emozioni che contano”.