Treno colpito dal forte vento in Calabria: feriti 3 passeggeri

20 novembre 2018 12:16

Maltempo Calabria: forti raffiche di vento hanno investito qualche ora fa il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all’altezza della stazione di Roccabernarda, nel crotonese ferendo 3 passeggeri

Il forte vento che sta colpendo la Calabria in queste ore, ha creato parecchi disagi. Un treno locale Catanzaro Lido-Crotone è stato investito dalle violenti raffiche che hanno causato la rottura dei finestrini e il ferimento di 3 passeggeri che sono stati trasportati in ospedale e secondo una prima ricostruzione, hanno riportato lesioni superficiali dovute all’impatto con le schegge di vetro che li hanno colpiti. La violenza del vento ha mandato in frantumi sei finestrini. Sulla linea, fra Botricello (Cz) e Cutro (Kr) sono in corso verifiche da parte di tecnici di Rfi. Le vetture, secondo quanto si apprende da Trenitalia, non avrebbero comunque corso il rischio di essere ribaltate, nonostante la forza del vento. Alcuni bus stanno effettuando il servizio in sostituzione di tre treni regionali bloccati dall’incidente.