Trasporti sullo Stretto, lavoratori Liberty Lines verso il licenziamento. Fit Cisl chiede incontro al Ministero dello Sviluppo

7 novembre 2018 17:42

Trasporti sullo Stretto, appello di Fit-Cisl: “Il Ministero dello Sviluppo ci riceva per scongiurare il licenziamento dei 72 lavoratori”

“È ormai prossima la scadenza della procedura di licenziamento che rischia di coinvolgere 72 lavoratori marittimi della società Liberty Lines: chiediamo che il Ministro dello Sviluppo ci riceva per scongiurare questa tragica prospettiva”, è quanto Monica Mascia, Segretario nazionale della Fit-Cisl. ‘‘Il rischio di licenziamento nasce a seguito della decisione del Ministero dei Trasporti di assegnare la concessione del servizio Messina-Reggio Calabria ad altra azienda, senza prevedere le dovute tutele sociali e contrattuali. Le lavoratrici e i lavoratori ora vedono le loro vite e quelle delle loro famiglie in grave rischio“. Il segretario nazionale denuncia il silenzio del Mise, dal momento che, nonostante le richieste , non ha ancora dato nessuna risposta. “Un silenzio– conclude Mascia-che “soprende”, da parte di chi “fino ad oggi si è sempre dimostrato attento, interessato e disponibile ad ascoltare tutti. Ribadiamo, pertanto, la nostra richiesta di un suo immediato intervento”.