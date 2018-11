Messina, torrenti Savoca e Pagliara a rischio: riunione in Prefettura 

23 novembre 2018 16:16

Riunione in Prefettura a Messina sulla valutazione dei rischi per i torrenti Savoca e Pagliara, disponibili dei finanziamenti per la messa in sicurezza

Nella mattinata odierna si è svolta nella sala Biblioteca della Prefettura di Messina una riunione finalizzata a una valutazione delle iniziative in corso sui torrenti Savoca e Pagliara per prevenire possibili situazioni di rischio idrogeologico.

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Messina, dr.ssa Maria Carmela Librizzi, hanno partecipato i Sindaci dei Comuni di Furci Siculo, Santa Teresa Riva e Pagliara, il Responsabile tecnico designato dall’Ufficio del Genio Civile, in rappresentanza anche dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, il Dirigente del Servizio Sviluppo Rurale di Messina nonché i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Servizio della Protezione Civile Regionale di Messina.

In tale occasione, è stata effettuata una ricognizione generale dei progetti e degli interventi in corso per la messa in sicurezza dei predetti corsi d’acqua, per la cui realizzazione è anche emerso che sono previsti diversi finanziamenti.

Al riguardo il Prefetto ha assicurato che interesserà, per quanto di rispettiva competenza, il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana e l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, affinché sia garantito un rinnovato impulso per accelerare le procedure di finanziamento già previste, tenuto anche conto che entrambi i corsi d’acqua presentano aspetti di criticità.

Nel contempo ha invitato i Sindaci a individuare e monitorare le possibili situazioni di rischio correlate al verificarsi di eventi metereologici avversi, al fine di adottare le misure preventive previste dalle rispettive pianificazioni comunali di protezione civile e garantire l’immediata informazione della popolazione.