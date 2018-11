10 novembre 2018 21:34

In vista del torneo regionale di calcio UNVS, le sezioni di Piombino presieduta da Claudio Mazzola e di Cecina guidata da Enrico Cerri, si sono affrontate in una partita amichevole disputata sul rettangolo Valentino Mazzola di Venturina Terme. Gara molto combattuta e alla fine successo per 2-1 di Piombino. Oltre alle due sezioni suddette, al torneo toscano UNVS parteciperanno anche Casale Marittimo, Siena e Volterra.