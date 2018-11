A Torino l’unvs ricorda gli scomparsi

22 novembre 2018 22:15

La sezione dei Veterani dello Sport di Torino presieduta da Marco Sgarbi, ha ricordato i propri scomparsi nel corso della tradizionale messa di novembre, tenuta nella Cappella Mercanti Banchieri nel cuore del capoluogo sabaudo. Presenti anche delegazioni del Panathlon, Azzurri d’Italian, Cronometristi e formazioni giovanili del Torino Calcio, nonché il presidente provinciale del Coni Gianfranco Porqueddu e il coro La Fonte di Grugliasco. Nell’omelia di Don Alberto Zanini, particolarmente significativi i passaggi in cui ha ricordato il valore dello sport al di sopra di ogni razza e religione e la sua utilità per il benessere psico-fisico della persona in un mondo sempre più inquinato dall’uso eccessivo di talune tecnologie come gli smartphone e i cellulari.