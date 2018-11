Topi nelle scuole di Sant’Agata Militello: il Comune corre ai ripari

22 novembre 2018 20:03

Già in corso a Sant’Agata Militello gli interventi di derattizzazione. Arriva l’ordinanza per la disinfestazione, scuole chiuse il 7 dicembre

“A seguito di segnalazione da parte dei Dirigenti scolastici della presenza di topi, nella scuola elementare “L. Capuana”, scuola media “Cesareo” e asilo Cannamelata, preso atto con sopralluogo effettuato dal personale dell’ufficio tecnico e dal personale dell’ASP di Sant’Agata di Militello, tempestivamente l’amministrazione comunale ha predisposto l’immediata esecuzione dell’intervento a carattere igienico-sanitario consistente nella derattizzazione e disinfestazione delle strutture interessate e per eccesso di prudenza ha deciso estenderla anche alle altre strutture scolastiche”.

Lo comunicano l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Pulejo e l’assessore alle manutenzioni Calogero Pedalà.

A firma del sindaco Bruno Mancuso, che personalmente si è coordinato con i Dirigenti scolastici, oggi stesso è stata emanata un’ordinanza per l’immediata esecuzione della derattizzazione, già in corso dalla giornata odierna, e disinfestazione con chiusura dei locali scolastici per il giorno 7 dicembre.

I plessi scolastici interessati saranno:

– scuola elementare L. Capuana

– scuola media Cesareo

– scuola media Marconi

– asilo nido Cannamelata

– scuola materna Monaci

– scuola materna Telegrafo

– scuola materna Torrecandele

All’esecuzione dei suddetti intervento provvederà una ditta specializzata, che si ribadisce, ha già avviato i lavori necessari per garantire una sana permanenza nelle nostre scuole.