Tesseramento: successo delle iniziative dell’ANPI di Reggio Calabria

25 novembre 2018 22:45

Successo delle iniziative dell’ANPI di Reggio Calabria nelle Giornate Nazionali del tesseramento per l’anno 2019

Pieno successo delle iniziative dell’ANPI di Reggio Calabria nelle Giornate Nazionali del tesseramento per l’anno 2019. Sabato 17 e lunedì 19 novembre 2018 l’Associazione reggina dei partigiani ha svolto le iniziative programmate in occasione delle giornate nazionali. Sabato 17 novembre, con un rilevante successo di partecipazione e di attenzione, presso la Sala del Consiglio Comunale di Polistena, è stata presentata la storia dell’Associazione, nata subito dopo il 25 Aprile del 1945 per decisione di quanti avevano partecipato alla Resistenza (insieme all’ANPI furono fondate altre Associazioni di partigiani riunite insieme in una Confederazione). Dopo l’introduzione del Presidente Provinciale dell’ANPI, Sandro Vitale, è intervenuto il Sindaco Michele Tripodi, che ha sottolineato il suo personale apprezzamento per l’impegno e la passione civile che caratterizzano l’attività di una Associazione che oggi è, a livello nazionale, tra le più conosciute e stimate; sono seguiti quindi gli interventi di Antonio Casile e Diego Cilio della segreteria dell’ANPI che hanno illustrato le caratteristiche peculiari dello Statuto e il programma delle iniziative deliberate dal Comitato Provinciale. Numerosi gli interventi dei cittadini presenti che hanno mostrato interesse per l’attività dell’Associazione, chiedendo notizie sulle modalità di adesione. Nel corso della stessa serata il Presidente dell’ANPI ha partecipato all’iniziativa programmata da due Associazioni culturali (“Roubikclon” e “Geppo Tedeschi”) per presentare il libro di Aldo Polisena “ALIOSCIA La storia del partigiano calabrese Franco Sergio” presso la sede dell’Associazione nell’ex-edificio scolastico di Lubrichi, frazione di Santa Cristina d’Aspromonte. Anche a Lubrichi notevole l’apprezzamento dei cittadini presenti nei confronti dell’ANPI. Lunedi 19 novembre, nelle ore pomeridiane, la seconda delle due giornate si è svolta presso la Sala Conferenze dell’Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi di Guerra di Reggio Calabria sul tema “COSTITUZIONE e Migrazioni”. L’incontro dibattito è stato introdotto dal Magistrato Vincenzo Macrì, ex-Procuratore della Repubblica di Ancona, con il quale hanno dialogato i rappresentanti delle organizzazioni che avevano promosso insieme all’ANPI l’evento (CGIL, LIBERA, ARCI e USB) e altri cittadini presenti. I risultati ed il successo delle iniziative realizzate nelle due giornate nazionali è stato al centro della discussione che sì è svolta successivamente all’interno della segreteria provinciale, confermando così l’orientamento a realizzare ulteriori iniziative sul territorio della Città Metropolitana al fine di conseguire un ulteriore insediamento dell’ANPI nei Comuni di maggior rilievo. Nei mesi di dicembre 2018 e di gennaio 2019 la Segreteria dell’Associazione programmerà ulteriori iniziative, in particolare nei Comuni di Bova Marina, Palmi, Bagnara e Gioiosa Jonica.