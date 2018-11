15 novembre 2018 23:01

Terremoto Reggio Calabria, sciame sismico nella Piana con epicentro a Plami, l’esperto sismologo dell’INGV Gianluca Valensise ai microfoni di MeteoWeb

Terremoto Reggio Calabria- Uno sciame sismico è in corso nella Piana di Gioia Tauro, con epicentro in mare a Palmi, con centinaia di scosse negli ultimi due mesi. La popolazione è impaurita e allarmata per i continui terremoti. Ai microfoni di MeteoWeb, Gianluca Valensise, dirigente di Ricerca dell’INGV, esperto di sismotettonica e grande conoscitore della geodinamica che caratterizza il territorio calabrese, è sicuro: “tutto nella normalità”.

