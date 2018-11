29 novembre 2018 22:46

Il presidente degli Usa Donald Trump ha scritto su Twitter di aver cancellato l’incontro con Vladimir Putin a causa della crisi in Ucraina. “Visto che le navi e i marinai ucraini non sono stati riconsegnati dalla Russia ho deciso che la cosa migliore per tutti è cancellare l’incontro in Argentina precedentemente programmato con il presidente Vladimir Putin”, scrive Trump.