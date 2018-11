Milazzo (Me): al Teatro Trifiletti parte una nuova stagione di quiNteatro

9 novembre 2018 22:48

Al Teatro Trifiletti di Milazzo si riapriranno le porte per ospitare una nuova entusiasmante stagione targata quiNteatro

Tra poco più di una settimana le porte del Teatro Trifiletti di Milazzo si riapriranno per ospitare una nuova entusiasmante stagione targata quiNteatro, diretta dal regista e attore Giuseppe Pollicina e organizzata da Tali Arti di Tania Alioto in collaborazione con il Comune di Milazzo. Ad inaugurare la Stagione, giunta alla sua quinta edizione, domenica 18 alle ore 18.00, sarà Sebastiano Lo Monaco, protagonista della pièce dal titolo Per non morire di mafia. Lo spettacolo di Lo Monaco non è un semplice spettacolo ma un ritratto, un’indagine emotiva. Il protagonista affronterà una discesa nel cuore vibrante del lucido pensiero di un uomo, che ha dedicato e sta dedicando la sua vita alla lotta contro il crimine per il trionfo della legalità. Il tempo dello spettatore è lo stesso del protagonista sul palcoscenico. Il tempo della finzione corrisponde perfettamente allo sviluppo dell’intera pièce che si dipana così tra il momento didattico, quello comico e quello tragico nel senso antico della parola. Riflessione sarà dunque la parola d’ordine del primo spettacolo della stagione; uno spettacolo che, come sempre, regalerà grandissime emozioni.