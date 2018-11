Tav, Siclari: “Da Reggio Calabria a Torino per dire sì alle grandi opere”

17 novembre 2018 19:14

Il senatore, eletto nel collegio di Reggio Calabria, in prima linea per sostenere l’importanza delle grandi opere infrastrutturali: “Il sud Italia aspetta di essere collegato con l’alta velocità per uscire dall’isolamento”

“Sono convinto che non esiste un vero sviluppo se non quello che passa dalle infrastrutture e dalle grandi opere. L’alta velocità è una necessità per tutto il paese, non si può frenare lo sviluppo, anzi, lo si dovrebbe incentivare”.

Del Sud, presente a Torino per dire sì alla Tav, il senatore Marco Siclari eletto nel collegio uninominale di Reggio Calabria.

“L’importanza che la Tav ha per tutto il paese non può essere sottovalutata – ha dichiarato Siclari – questo vale per Torino così come tutto il Sud Italia che aspetta di essere finalmente collegato con l’alta velocità per uscire dall’isolamento a cui è stato costretto. Ben vengano, dunque, tutte le infrastrutture e le grandi opere che possono dare impulso e slancio all’economia e allo sviluppo del paese e delle nostre aziende. Occorre che lo Stato investa in tutte ciò che porta lavoro “, ha concluso il senatore Siclari.