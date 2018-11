Messina, svincolo di Giostra e smaltimento dell’acqua piovana: il Cas corre ai ripari

9 novembre 2018 13:13

Messina, svincolo di Giostra: a Palazzo dei Leoni i vertici del Cas confermano l’impegno per la soluzione definitiva al problema dello smaltimento delle acque meteoriche

Si è svolta stamane, a Palazzo dei Leoni, la riunione tra il Sindaco Metropolitano, Cateno De Luca, ed i vertici tecnici del Consorzio per le Autostrade Siciliane per risolvere alcune questioni di natura tecnica ed amministrativa riguardanti lo svincolo di Giostra.

In particolare, si è discusso con il Direttore Generale del Cas, l’ing. Salvatore Minaldi, per la risoluzione definitiva dell’annoso problema legato allo smaltimento delle acque che, in concomitanza di eventi piovosi, determina non pochi disservizi e disagi alla popolazione che vive nei pressi dello svincolo di Giostra.

Da parte dell’ing. Minaldi si è registrato l’impegno a verificare rapidamente lo stato dell’arte ma, in linea di principio, sussiste già un impegno, assunto dall’impresa Toto S.p.A. Costruzioni Generali, impegnata nella realizzazione degli svincoli, a realizzare gli interventi per ottimizzare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche attraverso l’impiego di somme che sono state stralciate dalla realizzazione dello svincolo stesso.