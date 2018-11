Gli studenti universitari della Calabria invitano Oliverio ad un incontro

19 novembre 2018 17:18

Il Comitato regionale degli studenti calabresi invitano il Presidente Oliverio all’Università della Calabria

Il comitato di studenti universitari dei tre atenei calabresi chiedono al Presidente Mario Oliverio di partecipare ad uno incontro presso l’Università della Calabria per il 5 Dicembre in un’aula dell’ateneo.

“Dopo anni di assoluto abbandono del sistema del sapere, finalmente un cambio di rotta significativo che ha potuto ridefinire e potenziare le nostre università è arrivata dal Governo regionale. Non possiamo dimenticare, da studenti, le difficoltà che persistevano. La figura dell’idoneo non beneficiario era una difficoltà riscontrabile sulla pelle dei tanti studenti che, in carenza di fondi, rischiavano di abbandonare anticipatamente la carriera universitaria. Finalmente grazie alla lungimiranza del governo regionale guidato dal Presidente Oliverio sono state date le giuste risposte ai tanti studenti calabresi. Ciò è stato possibile con un investimento regionale senza precedenti a favore dei nostri atenei calabresi: più di 18,6 milioni di euro tra fondi PAC e POR sono stati destinati infatti al diritto allo studio (borse di studio, servizio alloggio e mensa) dall’anno accademico 2015-16. Inoltre si inseriscono il miglioramento del sistema universitario come i voucher per la partecipazione a Master di primo e secondo livello, i fondi destinati al mondo della ricerca, gli stanziamenti per migliorare i luoghi del sapere in Calabria. Per questo motivo chiediamo al Presidente Mario Oliverio di continuare questo importantissimo lavoro. Non possiamo permettere un ritorno al passato che ha escluso il mondo del sapere collocandolo agli ultimi posti delle più importati classifiche nazionali. In questi anni si è costruita una Calabria migliore partendo proprio dal suo futuro più prezioso che sono i giovani studenti. Ci vediamo il 5 Dicembre all’Unical Presidente, siamo sicuri che sarai tra noi”.

A sostegno del documento 50 studenti borsisti degli atenei calabresi:

