Reggio Calabria, strada Vito-Ortì: il comitato incontra il sindaco

16 novembre 2018 18:32

Il comitato incontra il sindaco di Reggio Calabria: l’arteria sarà ultimata con i fondi del Bando Periferie

Incontro operativo a Palazzo Alvaro. Il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, con i consiglieri delegati, metropolitano, Filippo Bova e comunale, Rocco Albanese, ha ricevuto una delegazione del Comitato per Ortì.

Oggetto dell’incontro il completamento strada Vito –Ortì, una parte della quale è già stata completata dall’Amministrazione e che nei prossimi giorni verrà inaugurata e consegnata.

Il Sindaco ha informato che verrà avviato e accelerato l’iter di ultimazione della preziosa arteria, attingendo le risorse dal Bando Periferie, che metterà in collegamento tutta quella zona con la città, coinvolgendo tutti i centri che ne fanno parte.

Subito operativa, quindi, la Metro City che avvierà immediatamente le procedure per individuare i progettisti che realizzeranno la strada, a beneficio non solo dei cittadini, che meritano un collegamento veloce e sicuro, ma di tutto il territorio, per favorire lo sviluppo dell’intera zona collinare.