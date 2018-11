21 novembre 2018 16:49

Follia omicida in Calabria: processo per l’uomo che nel maggio scorso ha ucciso due persone e ferite altre 3 tra Nicotera e Limbadi

Prima udienza il 19 febbraio per Francesco “Ciko” Olivieri, l’uomo che nel maggio scorso ha ucciso due persone e ferite altre 3 tra Nicotera e Limbadi. L’indagato ha ammesso di essere l’autore degli omicidi di Giuseppina Mollese e Michele Valarioti, mentre altre tre persone sono riuscite a scampare alla morte. Un’azione di morte che Olivieri non è riuscita a completare per l’intervento dei carabinieri.