Servizi comunali, a Messina cittadini soddisfatti? L’Amministrazione lancia un sondaggio

21 novembre 2018 19:35

Con l’obiettivo di incrementare l’interesse alla partecipazione all’indagine sul grado di soddisfazione degli utenti relativamente ai servizi comunali, l’Amministrazione invita la cittadinanza ad aderire ad un’iniziativa al fine di attuare azioni migliorative. La partecipazione all’indagine è rivolta ai cittadini che in qualsiasi forma (via mail, telefono o sportello) usufruiscono o entrano in contatto con i vari dipartimenti comunali. L’iniziativa è rivolta anche ai dipendenti comunali, che per motivi istituzionali diventano “utenti interni” di altri uffici. Si partecipa all’indagine con due modalità.

La prima prevede che attraverso il proprio computer, tablet o smartphone, collegandosi al sito istituzionale www.comune.messina.gov.it si individui sull’homepage la sezione “Servizi online” e un pulsante con la scritta “Indagine sulla soddisfazione dell’utente” per accedere al breve questionario.

Nella seconda, invece, sulle porte di parecchi uffici comunali è affisso un prestampato con la scritta “VALUTA il Servizio, PUOI migliorarlo” in cui è stato inserito il QR code per facilitare l’accesso diretto al questionario utilizzando il proprio smartphone.

“Sarà adesso compito degli utenti, attraverso la compilazione del questionario, – ha dichiarato l’assessore con delega ai Servizi al Cittadino, Massimiliano Minutoli, – contribuire a verificare il grado di soddisfazione dei servizi per dare la possibilità all’Amministrazione comunale di individuare i settori su cui intervenire per migliorarne la qualità”.