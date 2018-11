Siracusa-Gela: pressing del Governo Musumeci sul Ministero

13 novembre 2018 19:30

“Abbiamo sentito oggi la dirigente dott.ssa Cristina Reali, della Direzione vigilanza enti, per sollecitare il varo da parte del Ministero dello Sviluppo economico dell’autorizzazione al subentro integrale di Cosedil nell’appalto della Rosolini-Modica”. Interviene così l’assessore regionale delle Infrastrutture Marco Falcone in merito all’iter per lo sblocco della Siracusa-Gela, soffermandosi con i sindacalisti a margine dell’odierna Conferenza regionale della CISL a Mondello su Infrastrutture e insularità.