3 novembre 2018 16:15

Sos maltempo in Sicilia, numerosi interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e cantine dall’acqua: fiume Mazaro a rischio esondazione

Continua l’emergenza maltempo in Sicilia. A Mazara del Vallo in queste ore si teme che il fiume Mazaro possa esondare a causa delle forti piogge in corso. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade e cantine dall’acqua a Castelvetrano e scongiurare il crollo di alcuni pali pali pericolanti a Marinella di Selinunte.