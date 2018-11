Sicilia: forti raffiche di vento a Palermo, alberi crollati e danni

27 novembre 2018 08:46

Forti raffiche di vento a Palermo e provincia: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

L’area di Palermo e provincia sferzata da forti raffiche di vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per crolli di alberi e rami, di cartelloni pubblicitari, per tettoie pericolanti.

A Palermo si è verificato il distacco di una tettoia di un edificio in via Sferracavallo.

Al Velodromo “Paolo Borsellino” in viale dell’Olimpo si sono distaccate parti delle coperture per le forti raffiche.

All’aeroporto Falcone-Borsellino alcuni voli sono stati cancellati (volo DX 01802 delle 08.00 proveniente da Lampedusa, volo AZ 01768 delle 06.15 diretto a Milano, volo DX 01803 delle 08.30 diretto a Lampedusa).