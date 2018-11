1 novembre 2018 08:07

Maltempo a Palermo: decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco

Piogge torrenziali dalla notte su Palermo: decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco.

In queste ore si sono verificati numerosi allagamenti di locali a piano terra e molte auto sono rimaste bloccate in sottopassi.

I pompieri sono intervenuti per liberare gli automobilisti intrappolati dall’acqua che ha trasformato le strade in fiumi e le piazze in laghi.