Sicilia: busta con proiettile al Direttore del Consorzio di bonifica Tomasino

22 novembre 2018 18:38

Busta con proiettile al direttore del Consorzio bonifica Sicilia Occidentale Giovanni Tomasino

Una busta con proiettile è stata indirizzata al direttore del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, Giovanni Tomasino. I fatti risalgono a mesi fa, ma la notizia è stata resa pubblica solo nella giornata di oggi. Le indagini hanno preso il via quando, dall’ufficio postale di Palermo è arrivata la busta, che è stata prontamente bloccata. Sull’episodio intervengono i deputati regionali pentastellati, che esprimono vicinanza e solidarietà al direttore: “Siamo certi che Giovanni Tomasino non si lascerà intimidire da questo vile gesto. Chiederemo al presidente dell’Antimafia regionale – hanno dichiarato Roberta Schillaci e Antonio De Luca, componenti della commissione Antimafia dell’Ars – di convocare Tomasino in audizione a palazzo dei Normanni”.