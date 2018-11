Sicilia, dissesto idrogeologico e abusivismo edilizio: i sindaci incontrano Micciché

7 novembre 2018 13:51

Domani l’incontro tra i sindaci di Sicilia e il presidente Ars

Dissesto idrogeologico, condizioni di estrema fragilità delle infrastrutture del territorio e ddl su abusivismo edilizio: se ne parlerà domattina (a partire dalle 11) all’Ars durante un incontro, richiesto dall’AnciSicilia, tra i sindaci dell’Isola e il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè.

Dopo l’incontro gli amministratori e i vertici dell’Associazione incontreranno i giornalisti nella Sala Rossa dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“Considerato che l’Ars ha approvato la trattazione d’urgenza del ddl in materia di abusivismo e dopo la devastazione del territorio provocata dalle piogge alluvionali dei giorni scorsi – spiegano Orlando e Alvano – abbiamo chiesto al Presidente Miccichè un incontro per esprimere le posizioni degli enti locali su quanto sta accadendo, sia sul fronte delle azioni per il ripristino delle infrastrutture primarie danneggiate, sia per prevenire il ripetersi di altri episodi, nonché per fare il punto sulle possibili soluzioni all’annoso problema dell’abusivismo”.