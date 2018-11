Messina, gestione diretta dei servizi sociali. Gioveni: “Fondamentale l’emendamento votato dal precedente consiglio comunale”

14 novembre 2018 09:58

Messina social city, Gioveni: “Senza quell’emendamento il sindaco De Luca non avrebbe potuto e pensare di abolire le cooperative passando alla gestione diretta”

“Non tutti sanno, possono sapere o addirittura ricordare che se l’Amministrazione De Luca (e quindi conseguentemente il Consiglio Comunale) riuscirà a costituire l’agenzia speciale per i servizi sociali (la famosa “Messina social city”) per mezzo della quale passare alla gestione diretta dei servizi abolendo il sistema delle cooperative, sarà soprattutto grazie ad un emendamento che ho presentato in Aula nella storica delibera che istituì per la prima volta nella storia del Comune di Messina il “Regolamento per la gestione dei servizi sociali”

che il vecchio Consiglio Comunale votò più di 2 anni fa, esattamente il 15 settembre 2016!!”– è quanto ricorda il consigliere PD Libero Gioveni, che spiega: “Fino a quella data, non era mai esistito un Regolamento che disciplinasse la gestione dei servizi sociali nella nostra città! Pertanto, se non ci fosse stata questa opzione che volli inserire con forza quasi facendo da premonitore a cosa sarebbe prima o poi accaduto (e anche perché della gestione diretta, come è noto, ne sono stato sempre un imperterrito fautore), il sindaco De Luca non avrebbe potuto minimamente pensare di abolire le cooperative passando alla gestione diretta, proprio perché, volente o nolente, esistendo adesso un Regolamento di settore, questo si sarebbe dovuto in ogni caso scrupolosamente rispettare!

Adesso invece, proprio grazie a quell’emendamento sarà possibile passare alla gestione diretta! Mi preme ad ogni modo precisare infine che, con quanto sopra riportato, ho semplicemente voluto rimarcare l’esistenza e l’importanza di questo Regolamento (a cui forse nemmeno lo stesso sindaco aveva badato) e dello stesso provvidenziale emendamento, consapevole quindi di aver personalmente contribuito fattivamente, con un atto concreto, al possibile varo (l’ultima parola spetta infatti al Consiglio Comunale) di una riforma storica nel delicato e complesso mondo dei servizi sociali!”.