Serie D, risultati e classifica: gol e spettacolo tra Città di Messina e l’Acr Messina (3-2)

14 novembre 2018 22:31

Risultati e classifica Serie D: gol e spettacolo tra Città di Messina e l’Acr Messina, pari della capolista Bari in Calabria

Risultati e classifica Serie D– Si è giocato il 10° turno di campionato della quarta serie italiana in questo mercoledì di metà Novembre. Gol e spettacolo tra Città di Messina e l’Acr Messina, la partita finisce 3-2. Non è andato oltre il pareggio la capolista Bari a Castrovillari. Colpo grosso del Marsala sul campo dell’Acireale, così come quello della Turris contro l’Igea Virtus. Successo davanti al pubblico amico per il Gela contro la Sancataldese, pareggi tra Nocerina-Troina e Portici-Roccella.

GIRONE I – 10a giornata

ACIREALE-MARSALA 0-1

CASTROVILLARI-BARI 1-1

CITTA’ DI MESSINA-MESSINA 3-2

GELA-SANCATALDESE 2-1

IGEA VIRTUS-TURRIS 1-1

NOCERINA-TROINA 1-1

LOCRI-CITTANOVESE 0-2

PALMESE-ROTONDA 0-0

PORTICI-ROCCELLA 1-1

LA CLASSIFICA