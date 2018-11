Serie C diretta LIVE: grande attesa per Catania-Reggina, il Rende in trasferta contro la Cavese

24 novembre 2018 19:00

Serie C diretta LIVE: il big match mette di fronte Catania e Reggina, la capolista Rende in trasferta contro la Cavese

Serie C diretta LIVE- Grande attesa per la partita tra Catania e Reggina con fischio di inzio alle 20:45, in diretta su SportItalia. Sono ore delicate in casa amaranto dopo le dimissioni del presidente Praticò. Nelle partite di pomeriggio, sconfitta del Siracusa ko sul campo del Matera, successo della Juve Stabia contro il Rieti, la sorpresa Vibonese vince anche contro la Viterbese. Questa sera la Casertana non può sbagliare davanti in casa contro la Paganese, mentre il Rende giocherà in trasferta in Campania contro la Cavese. Catanzaro di scena in casa della Sicula Leonzio.

Risultati Serie C LIVE