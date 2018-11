26 novembre 2018 21:15

Allerta Meteo in Calabria: domani scuole chiuse a Lamezia Terme. Decisione presa da presidente Commissione straordinaria comunale

Allerta Meteo- La commissione straordinaria del comune di Lamezia Terme ha deciso la chiusura per domani delle scuole di ogni ordine e grado. Un’ordinanza in tal senso è in considerazione dell’allerta meteo “arancione” diramata dalla Protezione civile della Regione Calabria. In base all’allerta si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovesci e temporali, nonche’ venti forti con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste”. Secondo quanto e’ detto nell’ordinanza, “lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche potrebbero comportare seri pericoli per l’incolumita’ delle persone”.