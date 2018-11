Scuola di basket Viola: prova di forza a Soverato

18 novembre 2018 22:34

La Scuola di Basket Viola si riappropria della vetta della classifica ringraziando “i cugini” della Vis vittoriosi in casa contro Rende

Davanti ad una ricca cornice di pubblico la Scuola di Basket Viola si riappropria della vetta della classifica ringraziando “i cugini” della Vis vittoriosi in casa contro Rende. Prova di forza per i nero-arancio che vincono e convincono contro il fanalino di coda Soverato. Billy Fall, da solo non può nulla contro l’organizzazione di gioco del team di Coach Polimeni. Testa sulla gara e vantaggio che cresce di periodo in periodo. Super prestazione per Barrile e Viglianisi accanto ad un gruppo che vuole continuare a far bene.

Nuovo Basket Soverato-Scuola di Basket Viola 65-85

(14-25,12-18,14-21,25-21)

Nuovo Basket Soverato: Riccio, Molinaro 4,Lombardo,Longino,Lupica,Infelise 15, Cossari 5, Tuccio 3,Fall 39,Calabretta,Salerno, Tiani. All Stefano Gioffrè

Sbv: Mandalari,Fiorillo,Soldatesca 3,Ciccarello 11, Barrile 13,Muià 13,Pandolfi 11,Scialabba 17,Scorza 7,Grgurovic 5,Viglianisi 4.All Polimeni

Arbitri Migliaccio e Tolomeo di Catanzaro.