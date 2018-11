La Scuola di Basket Viola si rialza: battuta Lamezia

15 novembre 2018 23:15

La Scuola Basket Viola si rialza ed ipoteca il secondo posto al termine del girone di andata della prima fase del campionato di C Silver Calabria

La Scuola Basket Viola si rialza ed ipoteca il secondo posto al termine del girone di andata della prima fase del campionato di C Silver Calabria. Dopo la prima sconfitta in campionato subita in casa contro Rende, il team di Coach Polimeni gioca una gara tutta concentrazione e vince al Palapulerà, campo neutro della neopromossa Enjoy Lamezia. Partenza super con Muià e Grgurovic sugli scudi per gli ospiti. I nero-arancio prendono il sopravvento sul match tenendo a distanza la forte compagine lametina. Il ritorno del team di Coach Di Martino è firmato da Lakic e Domenico Antonicelli arriva fino al meno due: Viglianisi,Pandolfi ed un buon Barrile fanno la differenza. I nero-arancio resistono all’uscita per falli di Grgurovic controllano e vincono con il finale di 65 a 75. La Scuola di Basket Viola ritornerà in campo domenica 18 novembre 2018 in casa del fanalino di coda Soverato.

Iperviaggi Enjoy Lamezia-Scuola di Basket Viola 65-75

(13-24,30-36,47-58)

Lamezia:Lakic 35, Antonicelli S.,Ciancimino,Antonicelli D. 15,Saladino 2, Mangione, Suraci 2,Bonavita,Bosone 3,Pallone,Falzetta,Albo 4.All Umberto Di Martino

Scuola di Basket Viola:Canale,Fiorillo,Gullì,Soldatesca,Ciccarello 4,Barrile 7,Muià 8,Pandolfi 21,Scialabba 4,Scorza,Grgurovic 15,Viglianisi 9.All Giuseppe Polimeni

Arbitri Loccisano e Bottino