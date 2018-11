Apprensione a Barcellona Pozzo di Gotto: 68enne scomparso nel nulla [DETTAGLI]

8 novembre 2018 20:26

Scomparso 68enne a Barcellona Pozzo di Gotto: manca da casa da sabato scorso

Non si hanno ancora notizie di Stefano Costantino, dipendente pubblico in pensione scomparso a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Del 68enne si è persa traccia da sabato scorso, dopo che si è allontanato da casa alle 6:30 con la sua auto, una Fiat “Punto”, targata AM259NW, per recarsi a Migliardo a comprare il pane e le uova. Anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” ha raccolto l’appello dei familiari, trasmettendo in onda tv le generalità dell’uomo e ogni altra informazione utile a ritrovarlo. Le ricerche dell’uomo sono scattate nel weekend. Per ritrovare l’uomo un drone ha sorvolato su tutta l’area di Gala. Al momento Stefano Costantino sembra sparito nel nulla: irreperibile il suo telefono e nessuna traccia neanche dell’auto con cui si è allontanato da casa. L’ultimo contatto telefonico con i familiari alle 11:40. Il suo cellulare ha poi squillato a vuoto finché non è risultato spento. L’uomo deambula con difficoltà. Al momento della scomparsa portava una maglia maniche lunghe a righe blu e bianche con cerniera e un pantalone blu.