Barcellona Pozzo di Gotto, scomparso 68enne: task force per trovarlo, drone sorvola la città e le colline

5 novembre 2018 19:14

Scomparso 68enne a Barcellona Pozzo di Gotto, l’uomo manca da casa da sabato scorso

Continuano senza esito le ricerche di un 68enne scomparso nel messinese. Stefano Costantino manca da casa, a Barcellona Pozzo di Gotto, da sabato scorso. L’uomo era uscito a bordo della sua auto per andare a comprare il pane nella frazione di Gala, aveva sentito per telefono il figlio, ma nel tardo pomeriggio si sono perse le sue tracce. I familiari hanno quindi lanciato l’allarme e contattato i carabinieri, che hanno attivato le ricerche, proseguite nonostante le avverse condizioni meteo nella notte tra sabato e domenica. A contribuire alle ricerche anche i vigili del fuoco e la protezione civile. Per ritrovare l’uomo un drone ha sorvolato su tutta l’area di Gala, dove inizialmente si sono concentrate le ricerche, e sulle zone collinari. Al momento però l’uomo sembra sparito nel nulla: irreperibile il suo telefono e nessuna traccia neanche dell’auto con cui si è allontanato da casa.