Scaletta Zanclea: Andrea Petralia nuovo Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile

27 novembre 2018 11:36

Andrea Petralia nuovo Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Scaletta Zanclea

L’assemblea dei Volontari ha eletto all’unanimità Andrea Petralia nuovo Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile, istituito a Scaletta Zanclea, subentrando al Dott. Lucio Zangla che ha terminato il suo longevo mandato di 4 anni, di cui gli ultimi 3 elettivi ed il primo per incarico conferito dal Sindaco.

Petralia, perito in Telecomunicazioni, con alle spalle una lunga esperienza lavorativa dirigendo i reparti tecnico-logistici delle aziende ex Telecom, ha aderito al Volontariato di Protezione Civile fin dal primo nucleo formatosi nel 2006, confermando il suo impegno anche nel 2013 con la costituzione dell’attuale Gruppo, ad oggi iscritto nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato, con la possibilità di operare su tutto il territorio regionale e nazionale su attivazione delle autorità competenti.

“Per prima cosa sento il dovere di ringraziare il collega uscente Lucio Zangla -dichiara il nuovo Coordinatore- congiuntamente ai volontari per l’impegno significativo durante la creazione di questa associazione e per i risultati che ha raggiunto in questi anni.

Affronto questo nuovo incarico sentendomi primus inter pares, spero che questa elezione possa anche rinnovare e rafforzare tra tutti gli iscritti lo spirito di impegno, coesione e solidarietà che deve caratterizzare il volontariato di protezione civile”.

Segue tempestiva la nomina dei Responsabili di Settore scelti da Petralia, per coadiuvarlo nella gestione del Gruppo, Giovanni Villari e Francesco Brigulio Vice coordinatori, Francesco Greco Segreteria, Simona Villari Tesoreria, Salvatore Arria Antincendio, Agostino Raneri Logistica, Carmelo Manganaro Telecomunicazioni, Pina Tavilla Cucina.