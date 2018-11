Scaletta Zanclea, stop al femminicidio: a Piazza Stazione “Una panchina per la vita”

30 novembre 2018 20:40

La manifestazione in programma a Scaletta Zanclea si concluderà con le testimonianze delle mamme di due giovanissime vittime di femminicidio: Vera Squatrito in memoria di Giordana Di Stefano, uccisa dal suo ex compagno, e Giovanna Zizzo, per ricordare la piccola Laura, uccisa dal padre

Nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione e informazione, promosse e sostenute dal Comune di Scaletta Zanclea, si svolgerà, martedì 4 dicembre, a partire dalle ore 15:30, presso Piazza Stazione, “Una panchina per la vita” , evento organizzato dall‘ amministrazione comunale di Scaletta Zanclea e fortemente voluto dall’Assessore Annalisa Cordaro e dai consiglieri di maggioranza Simona Cannistraci Marialuisa Di Blasi e Simona Federico e dal Centro Antiviolenza “Al Tuo Fianco”, di Roccalumera.

La Panchina Rossa vuole essere un monumento civico, che ha il significato di un monito nel contrasto alla violenza e di antidoto all’indifferenza e al silenzio su un tema così drammatico, anche nel nostro Paese. Per la massima divulgazione del messaggio contro la violenza e per una diffusa educazione al rispetto della donna e della convivenza civile, è stato scelto un luogo pubblico, aperto a tutti, come eterno segnale a tutti coloro che violano la sacralità della vita e della dignità della donna sollecitando le donne e gli uomini delle Istituzioni ad operare con rigorosa scrupolosità a contrastare ogni forma di violenza.

Quest’altra iniziativa, dopo la giornata dedicata alla prevenzione, che il Comune condivide con la società civile, deve ricordarci che l’impegno su questo tema, proprio per il suo carattere strutturale, deve essere quotidiano e non confinato ad eventi celebrativi la cui importanza sta proprio nell’aprire i riflettori su un impegno che va perseguito ogni giorno, soprattutto nei piccoli gesti del quotidiano.

Questo progetto prevede l’intervento delle scuole poiché è fondamentale che il messaggio di educazione contro ogni forma di violenza raggiunga i giovani, che rappresentano il futuro della nostra società. Interverranno, infatti, gli studenti dell’istituto comprensivo di Alì Terme, in modo particolare gli alunni della scuola secondaria di Scaletta Zanclea.

Durante l’evento interverrà il sindaco Dott. Gianfranco Moschella l’avvocato Cettina La Torre presidente dell’associazione “Al tuo Fianco” e la dirigente prof.ssa Rosita Alberti; la manifestazione si concluderà con le testimonianze significative e dirette delle mamme di due giovanissime vittime della bieca violenza femminicida, Vera Squatrito in memoria di Giordana Di Stefano, uccisa dal suo ex compagno, e Giovanna Zizzo, per ricordare la piccola Laura, uccisa dal padre per vendetta contro la moglie. Queste due mamme sono promotrici in Sicilia del progetto della Panchina Rossa, già portato avanti nei comuni di: Messina , Taormina, Giardini, Furci Siculo, Alì Terme, Savoca e Roccalumera.

Il Comune di Scaletta Zanclea ringrazia la Pro loco e la protezione civile di Scaletta Zanclea, “perché con la loro presenza nel territorio siano di conforto e di sostegno alle vittime della violenza e della sopraffazione”.