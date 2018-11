Scaletta Zanclea (Me): arrestato un pregiudicato per combustione illecita di rifiuti

23 novembre 2018 18:45

Scaletta Zanclea (Me): i Carabinieri arrestano un pregiudicato in esecuzione di ordine di carcerazione

Nella giornata di ieri, 22 novembre 2018, i Carabinieri della Stazione di Scaletta Zanclea hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ Ufficio di Sorveglianza di Messina a carico di B. A., 28enne pregiudicato messinese. I Carabinieri, nella serata del 21 novembre, avevano arrestato il giovane , in flagranza di reato, per il reato di combustione illecita di rifiuti poiché insieme al fratello, anch’egli arrestato, aveva scaricato in un’area demaniale, in località Cuturi di Scaletta Zanclea, rifiuti in plastica e materiale ferroso, dandogli fuoco. A seguito dell’arresto, poiché B.A. era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione all’affidamento in prova ai servizi sociali per una precedente condanna, a suo carico è stata immediatamente avanzata all’Autorità Giudiziaria competente la proposta di sostituzione della misura alternativa, accolta dall’Ufficio di Sorveglianza che ne ha disposto la carcerazione. L’uomo, che era sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, è stato condotto dai militari dell’Arma presso la casa circondariale di Gazzi.